Mevduat faizinde düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...

REEL GETİRİNİN SONUÇLARI

Son dönemde TL’de reel getiri sunulması, iç piyasalarda da pozitif gelişmeleri beraberinde getirmişti. Beklentilerdeki iyileşme ile birlikte Türk lirasına talebin arttığı ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Brüt uluslararası rezervler 98,5 milyar dolardan 171,9 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezervler -60,5 milyar dolardan 46,7 milyar dolara yöneldi.