  4. Mevduat faizinde düşüş var mı? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası faizi 1,5 puan düşürerek yüzde 38’e çekti. Faiz indirimi sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında 150 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi.

İş Bankası

Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

