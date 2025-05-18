Mevduat faizinde en yüksek oranı hangi bankalar veriyor? İşte 600 bin TL'nin aylık getirisi
Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Faizlerdeki artışla birlikte, 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? 600 bin TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 600 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...
Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden TL’ye dönüşü cazip hale getiren yeni uygulamaları, yatırımcıların rotasını yeniden TL mevduata çevirdi.
Bu gelişmelerin etkisiyle, mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri, bazı bankalarda yüzde 53 seviyesine kadar yükseldi.
Uzmanlara göre, enflasyonla mücadelede kararlılıkla sürdürülen sıkı para politikası, faiz oranlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu durum, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduatı yeniden cazip hale getiriyor.
Birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi düşünenler ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.