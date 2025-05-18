Mevduat faizinde en yüksek oranı hangi bankalar veriyor? İşte 600 bin TL'nin aylık getirisi

Uzmanlara göre, enflasyonla mücadelede kararlılıkla sürdürülen sıkı para politikası, faiz oranlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu durum, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduatı yeniden cazip hale getiriyor.

Birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi düşünenler ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.