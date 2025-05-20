Mevduat faizinde en yüksek seviye göründü mü? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “9 Mayıs ile sona eren haftada, mart ortasından bu yana ilk defa hem brüt döviz rezervlerinde, hem de net rezervlerde artış görüldü” dedi.