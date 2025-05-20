Mevduat faizinde en yüksek seviye göründü mü? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faizinde 3 hafta önce görülen yüzde 53 zirvesi korundu. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın mart ayından itibaren daha sıkı para politikasına geçmesi ve makro ihtiyati ek tedbirler almasının ardından önceki hafta itibarıyla rezervlerin de tekrar yükselmeye başladığı görülmüştü.
Piyasalarda döviz tevdiat hesaplarında çözülmelerin başladığı ve Türkiye’nin risk priminin 300 sınırına doğru gerilediği de görüldü. Bu gelişmelerle birlikte “mevcut şartlarda faizde zirvenin görülmüş olabileceği” yönünde görüşler de hakim olmaya başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “9 Mayıs ile sona eren haftada, mart ortasından bu yana ilk defa hem brüt döviz rezervlerinde, hem de net rezervlerde artış görüldü” dedi.