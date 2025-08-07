Mevduat faizinde ibre aşağı döndü: Peki 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve temmuz ayı enflasyon verilerinin yıllık bazda gerilemesinin ardından, mevduat faizlerinde düşüş hız kazandı. Faiz kararı öncesinde bazı bankalar yüzde 53'e varan oranlarla mevduat faizi sunarken, karar sonrası tüm bankalarda faiz oranları aşağı çekildi. Peki 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın Temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek %46,00’dan %43,00 seviyesine çekmesiyle birlikte, bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş hız kazandı. Özellikle faiz kararı öncesinde bankalar, olası bir indirim beklentisiyle 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.
Peki, 2 milyon TL’nin 32 gün vadeli güncel mevduat faiz oranları ne durumda? Faiz indirimine paralel olarak birçok banka, 32 günlük vadeli mevduat için uyguladığı faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti.
İşte 2 milyon TL'nin 32 günlük güncel faiz oranları;
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç (32 gün için): 63.184,49 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.184,49 TL