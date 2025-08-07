Mevduat faizinde ibre aşağı döndü: Peki 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Peki, 2 milyon TL’nin 32 gün vadeli güncel mevduat faiz oranları ne durumda? Faiz indirimine paralel olarak birçok banka, 32 günlük vadeli mevduat için uyguladığı faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti.

İşte 2 milyon TL'nin 32 günlük güncel faiz oranları;