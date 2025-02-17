Mevduat faizinde o oran tarih oldu: 100 ve 500 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Geçen hafta yüksek tutarlarda en yüksek yüzde 49,50 olan mevduat faizi oranı bu hafta yüzde 48’e geriledi. Mevduat faizinde yüzde 49’lu rakamlar tarih oldu. Peki 100 bin ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka, ne kadar faiz oranı sunuyor? İşte detaylar...
Mevduat faizlerinde düşüş trendi sürüyor. Geçen hafta 250 bin TL üzerindeki yüksek tutarlı mevduatlar için en yüksek yüzde 49,50 olan faiz oranı, bu hafta yüzde 48,00’e geriledi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 250 bin TL’nin altındaki düşük tutarlı mevduatlarda sadece 1 bankada yüzde 50 getirinin devam ettiği görülüyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankalarca 17 Şubat 2025 haftasında 500 bin TL için teklif edilen en yüksek mevduat faizi oranları şöyle:
1-ODEA Bank: %48,00
2- ON Dijital: %47,50
3-Getir Finans: %47,50
4-ING Bank: %47,00
5-CEPTETEB: %47,00