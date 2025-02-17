Mevduat faizinde o oran tarih oldu: 100 ve 500 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

500 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek orana göre hesaplama yapıldığında 500 bin TL'nin aylık getiri tablosu şöyle:

-Faiz oranı: %48,00

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Vade: 32 Gün

-Net Getiri: 17 bin 885 TL