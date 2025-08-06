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  4. Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu

Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. Bankalar, mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladı. Peki, 1 milyon TL yatıranlar aylık ne kadar getiri elde edecek? İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin güncel aylık getirisi… En yüksek faiz oranı hangi bankada?

Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47'ye düşürmesinin ardından, bankalarda mevduat faizlerinde de düşüş ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta yüzde 47 seviyelerine kadar yükselen 32 günlük vadeli mevduat faizleri, bu hafta itibarıyla yüzde 45,50’ye kadar geriledi.

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Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu - Sayfa 2

Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi de faizlerdeki düşüşü destekleyen önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu eğilimin bir süre daha sürmesi bekleniyor.

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Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu - Sayfa 3

6 Ağustos itibarıyla bankaların en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları:

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Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu - Sayfa 4

ON Plus - Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 29.426,87 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

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