Mevduat faizinde oranlar dibe vurdu: 1 milyon TL’nin 32 günlük güncel faiz getirisi belli oldu
Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. Bankalar, mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladı. Peki, 1 milyon TL yatıranlar aylık ne kadar getiri elde edecek? İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin güncel aylık getirisi… En yüksek faiz oranı hangi bankada?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47'ye düşürmesinin ardından, bankalarda mevduat faizlerinde de düşüş ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta yüzde 47 seviyelerine kadar yükselen 32 günlük vadeli mevduat faizleri, bu hafta itibarıyla yüzde 45,50’ye kadar geriledi.
Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi de faizlerdeki düşüşü destekleyen önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu eğilimin bir süre daha sürmesi bekleniyor.