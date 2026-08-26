Mevduat faizinde oranlar geriledi: 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...

YÜZDE 40'A ÇEKİLDİ

Daha önce 100 bin TL seviyesindeki mevduata yüzde 41.5'in üzerinde faiz sunan özel yabancı bankalar, oranı yüzde 40 seviyesine çekti.

Bazı özel yerli bankalarda ise kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 39.75 ile uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına geriledi.

Yüksek tutarlı mevduatlarda yüzde 40.75 seviyesi korunurken, 3 aya kadar olan vadelerde yüzde 40 üzerindeki oranların devam ettiği belirtildi.