Mevduat faizinde oranlar geriledi: 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasıyla fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekilmesi, bankaların mevduat faizlerine de yansıdı. Bazı bankalar faiz oranlarını 1 ila 2,5 puan düşürürken, 2 milyon TL'nin 32 günlük net mevduat getirisi de binlerce lira geriledi. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 ay aradan sonra haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini yüzde 40'ten 37'ye çekmesi bankalarda mevduat faizlerini 1 ila 2.5 puan düşürdü.
Bankaların makroihtiyati tedbirlere uyum durumuna göre farklı stratejiler izlediğini belirten analistler, ancak mevduat faizinde genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurguladı.
YÜZDE 40'A ÇEKİLDİ
Daha önce 100 bin TL seviyesindeki mevduata yüzde 41.5'in üzerinde faiz sunan özel yabancı bankalar, oranı yüzde 40 seviyesine çekti.
Bazı özel yerli bankalarda ise kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 39.75 ile uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına geriledi.
Yüksek tutarlı mevduatlarda yüzde 40.75 seviyesi korunurken, 3 aya kadar olan vadelerde yüzde 40 üzerindeki oranların devam ettiği belirtildi.
FAİZ KAYBI
Mevduat faizlerindeki geri çekilme, 2 milyon TL'lik bir birikimin 32 günlük net getirisi bankaların oranlarına göre geriledi.
Peki 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...