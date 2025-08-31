  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz indirimi kararının ardından, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Önceden yıllık %48-50 bandında seyreden mevduat faizleri, TCMB kararının ardından %36-49 aralığına geriledi. Peki, bu yeni faiz oranlarıyla 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi ne kadar? İşte güncel hesaplamalar:

Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki indirim kararının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.

1 | 31
Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Önceki aylarda yıllık %48-50 bandında olan mevduat faizleri, %36-49 aralığına gerileyerek tasarruf sahiplerinin aylık getirilerinde değişikliğe neden oldu.

2 | 31
Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 3

 Peki, bu yeni oranlarla 500.000 TL ve 1.000.000 TL mevduatın aylık getirisi ne kadar? İşte güncel hesaplamalar:

500 BİN TL'NİN AYLIK MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ ŞU ŞEKİLDE;

3 | 31
Mevduat faizinde rakamlar güncellendi: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 15.550,68 TL

Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

4 | 31