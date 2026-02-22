  1. Ekonomim
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Yeni oranlarla birlikte, en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu. Peki, 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların bir günlük faiz getirisi.

22 Şubat 2026 itibariyle mevduat faiz oranlarında son durum... 1 milyon TL mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor?

1 gün vadede en yüksek ve en düşük faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar... 

Alternatifbank

%44-Faiz Oranı

919,93 TL-Net Kazanç

1.000.919,93 TL-Vade Sonu Tutar

Fibabanka

%43-Faiz Oranı

971,92 TL-Net Kazanç

1.000.971,92 TL-Vade Sonu Tutar

TEB

%43-Faiz Oranı

971,92 TL-Net Kazanç

1.000.971,92 TL-Vade Sonu Tutar

