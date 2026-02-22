Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Yeni oranlarla birlikte, en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu. Peki, 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların bir günlük faiz getirisi.
22 Şubat 2026 itibariyle mevduat faiz oranlarında son durum... 1 milyon TL mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor?
1 gün vadede en yüksek ve en düşük faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
