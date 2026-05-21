  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar

Bankaların mevduat faiz oranları yüzde 45 seviyesine ulaştı. Türk Lirası varlıklarına yönelen yatırımcılar için 1 milyon liranın 32 günlük banka banka net getirisi hesaplandı. Peki hangi banka en yüksek mevduat faizini veriyor? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları ve hesaplamalar...

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

1 | 14
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

2 | 14
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 847 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

3 | 14
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 4

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

4 | 14