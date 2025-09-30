Mevduat faizinde son durum: 500 bin, 1 ve 1.5 milyoın TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerinde... Bankalarca sunulan mevduat faizi oranlarında bu hafta sınırlı bir düşüş olduğu görülüyor. Geçen hafta yüzde 45,00 olan en yüksek mevduat faiz oranı, bu hafta yüzde 44,00’e geriledi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL’nin aylık güncel getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda bu hafta faiz oranlarının seyri için de kritik olan eylül ayı enflasyon verisi beklenirken, dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Merkez Bankası'ndan gelen son mesajlarda eylül ayında enflasyonun bir miktar yüksek gelebileceği belirtilmiş, piyasada aylık bazda yüzde 2,45 - yüzde 2,65 arası TÜFE beklentisi öne çıkmıştı.
Cuma günü gelecek kritik veri öncesinde bankalardaki mevduat faiz oranlarında düşüş hız kesti. Geçen hafta (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olamadan teklif edilen) en yüksek mevduat oranı yüzde 45,00 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta söz konusu oran yüzde 44,00’e geriledi.
BANKALARDAKİ MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM NE?
İşte Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 30 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
* Akbank: %44,00
* QNB: %44,00
* Vakıfbank: %44,00
* Denizbank: %43,50
* Getir Finans: %43,00
* Yapı Kredi: %42,50
* Alternatif Bank: %41,50
* Odea Bank: %40,00
* TEB: %40,00
* Ziraat Bankası: %39,00
* Burgan Bank: %39,00
* ING: %39,00
* Halkbank: %38,00
(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)