Mevduat faizinde son durum: 500 bin, 1 ve 1.5 milyoın TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Piyasalarda bu hafta faiz oranlarının seyri için de kritik olan eylül ayı enflasyon verisi beklenirken, dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Merkez Bankası'ndan gelen son mesajlarda eylül ayında enflasyonun bir miktar yüksek gelebileceği belirtilmiş, piyasada aylık bazda yüzde 2,45 - yüzde 2,65 arası TÜFE beklentisi öne çıkmıştı.