  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Tasarruf sahipleri, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor.

1 | 15
Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

2 | 15
Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

QNB

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.743,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.743,56 TL

3 | 15
Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

4 | 15