  4. Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar?

TCMB’nin faiz indirimi kararı sonrası bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. 2025 yılının başlarında 32 gün vadede 44 bin TL’ye kadar yükselen 1 milyon TL’nin getirisi, aylar sonra ilk defa 30 bin TL’nin altına geriledi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 38,00 seviyesine çekmesinin ardından mevduat faiz oranlarında da düşüş görüldü.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta başında “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın yüzde 41,50 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat faizi oranı, bu hafta başında yüzde 41’e geriledi.

EN YÜKSEK FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar:

Odeabank: %41,00
Denizbank: %40,50
QNB: %40,50
Akbank: %40,50
Vakıfbank: %40,00
Yapı Kredi: %39,75
Fibabanka: %39,50
Alternatif Bank: %39,00
ING: %38,00
TEB: %37,50

1 MİLYON TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL'nin aylık güncel getiri tablosu şöyle:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Oranı: %41,00
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Mevduat Getirisi (net): 26 bin 655 TL

