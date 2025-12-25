Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar?

1 MİLYON TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL'nin aylık güncel getiri tablosu şöyle:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Mevduat Oranı: %41,00

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Mevduat Getirisi (net): 26 bin 655 TL