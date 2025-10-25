Mevduat faizinde son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,50’den yüzde 39,50’ye çekti.
Temmuz ayından bu yana her toplantıda faiz indirimine giden TCMB’nin bu son indirim kararının mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.
