Mevduat faizİnde son durum ne? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın 5 Haziran’dan bu yana haftalık repo ihaleleri ile birlikte fonlama maliyetini yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekerek, piyasada efektif olarak 3 puanlık bir faiz indirimi yapmış olduğunu aktaran Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “Bu gelişme neticesinde TL sabit getirili varlıklara olan ilginin de bir miktar yavaşladığını görüyoruz. Buna karşılık PPK metninde haziranda da enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret edildi. Temmuz toplantısında bir faiz indirimi ihtimali yüksek olmakla birlikte, Merkez Bankası'nın kontrolü dışındaki faktörler de burada belirleyici olacaktır” dedi.