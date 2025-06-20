Mevduat faizİnde son durum ne? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
TCMB’nin politika faizini yüzde 46,00’da ve gecelik borç verme faizini yüzde 49,00 seviyesinde sabit tutmasının ardından mevduat getirilerinde de çok kısa vadede düşüş beklentisi azaldı. Kararın ardından en yüksek mevduat faizinin yüzde 53 seviyesinin korunduğu dikkat çekiyor. Peki 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL’nin güncel faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...
Merkez Bankası tarafından dün açıklanan faiz kararı, mevduat yatırımcısı tarafından da dikkatle takip ediliyordu. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 46,00’da ve gecelik borç verme faizini yüzde 49,00 seviyesinde sabit tuttu. Böylece mevduat getirilerinde kısa vadede düşüş beklentisi de azaldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, piyasada faiz koridorunun üst bandında indirim beklentisi olduğunu hatırlatarak “Dolayısıyla bu karar, piyasa beklentisine göre biraz ‘şahin’ oldu. Gelecek toplantıya dair ‘güvercin’ mesaj da verilmedi. TCMB, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkilerini tam olarak görmek istiyor. Öncesinde sıkı duruşunu gevşetmek istemiyor. FED de benzer yaklaşımı benimsiyor” dedi.
Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de TCMB’nin ihtiyatlı bir duruş sergilediğine dikkat çekilerek, “Reel faiz anlamında Merkez Bankasının eli çok güçlü, dolayısıyla ilerleyen dönemde faiz indirimi beklentisi yeniden gündeme gelecek” denildi.
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın 5 Haziran’dan bu yana haftalık repo ihaleleri ile birlikte fonlama maliyetini yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekerek, piyasada efektif olarak 3 puanlık bir faiz indirimi yapmış olduğunu aktaran Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “Bu gelişme neticesinde TL sabit getirili varlıklara olan ilginin de bir miktar yavaşladığını görüyoruz. Buna karşılık PPK metninde haziranda da enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret edildi. Temmuz toplantısında bir faiz indirimi ihtimali yüksek olmakla birlikte, Merkez Bankası'nın kontrolü dışındaki faktörler de burada belirleyici olacaktır” dedi.