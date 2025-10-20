Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
23 Ekim’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak. Piyasa TCMB'nin 100-150 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor.
Bu gelişme nedeniyle parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.
