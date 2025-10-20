  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...

Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

23 Ekim’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak. Piyasa TCMB'nin 100-150 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor.

1 | 14
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Bu gelişme nedeniyle parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

2 | 14
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...

3 | 14
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 15.551 TL
Vade Sonu Tutar: 515.551 TL

4 | 14