Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki mevduat faizine hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 43 seviyesine çekti.
Geçtiğimiz haftalarda bazı bankalarda yıllık yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranları dikkat çekiyordu. Bugün bu oranlar yalnızca belirli kampanyalarda ve kısa vadeli hesaplarda sunuluyor. Genel tabloda yüksek faiz veren banka sayısında kayda değer bir azalma olduğu göze çarpıyor.