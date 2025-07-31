Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

Peki 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin ile 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi...