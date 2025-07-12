Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar?
Enflasyonla mücadele kapsamında politika faizlerinin yüksek tutulması bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını da yüzde 50’nin üzerine çıkardı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 800 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Beklentiler Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimine gideceği yönünde. Veriler, mevduat faizlerinde de belirleyici olacak.
Peki, 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre en yüksek mevduat faizini veren bankalar ve 800 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...