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  4. Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı?

Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı?

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar da müşteri kazanmak için kampanyalar yapıyor. Peki bankalarda mevduat faiz oranları nasıl? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı? - Sayfa 1

Bankaların uyguladığı mevduat faizi oranları yatırımcıları mevduat faizlerine yönlendiriyor.

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Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı? - Sayfa 2

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

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Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı? - Sayfa 3

Peki bankaların 3 milyon TL’ye 32 günlük (aylık) verdiği faiz oranları ve 3 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

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Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı? - Sayfa 4

İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

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