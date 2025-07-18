Mevduat faizinden ayda 100 bin TL kazanmak için ne kadar para yatırmalı?
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar da müşteri kazanmak için kampanyalar yapıyor. Peki bankalarda mevduat faiz oranları nasıl? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Peki bankaların 3 milyon TL’ye 32 günlük (aylık) verdiği faiz oranları ve 3 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
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