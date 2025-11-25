Mevduat faizleri düştü mü? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki mevduat faiz oranlarında düşüş var mı? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Bankalarca ilan edilen mevduat faiz oranlarına bakıldığında geçen hafta en yüksek yüzde 42,00’de bulunan mevduat faiz oranı, bu hafta yüzde 41,50 seviyesine geriledi.
HANGİ BANKA NE KADAR MEVDUAT FAİZ ORANI VERİYOR?
İşte bankaların sunduğu mevduat faiz oranları:
Denizbank: %41,50
Akbank: %41,50
Vakıfbank: %41,50
Yapı Kredi: %41,00
Getir Finans: %41,00
Alternatif Bank: %40,50
Odea Bank: %41,00
TEB: %39,00
ING: %39,00
Burgan Bank: %38,00
Ziraat Bankası: %37,00
Halkbank: %37,00