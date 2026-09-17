Mevduat faizleri düşüyor: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türk lirası mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37,3'e kadar gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Faiz oranlarındaki düşüş, birikimlerini vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde ettiği getiriyi de doğrudan etkiliyor .Peki, 1 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı bugün ne kadar faiz getirisi elde ediyor? Güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oluyor?
TCMB'nin 4 Eylül haftasına ilişkin verileri, TL mevduat faizlerindeki gerilemenin devam ettiğini gösterdi. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37,3'e düşerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ancak TCMB’nin açıkladığı yüzde 37,3’lük oran, bankalarda gerçekleşen ortalama mevduat faizini gösteriyor. Bankaların yeni müşterilere, yeni para girişlerine veya kampanyalara özel sunduğu faiz oranları ise bu seviyenin üzerine çıkabiliyor.
Eylül ayı ortası itibarıyla yapılan güncel karşılaştırmaya göre, 1 milyon TL için 32 günlük vadede sunulan faiz oranları yüzde 44’e kadar yükseliyor.