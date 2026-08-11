Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka liste
Bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemesiyle birlikte, 1 milyon TL birikimi bulunan yatırımcıların 32 günlük vadede elde edeceği kazanç da değişti. Yeni faiz oranları, TL mevduatını tercih eden tasarruf sahiplerinin getiri hesaplarını yeniden şekillendirdi. Faizlerdeki son değişikliklerin ardından yatırımcılar, "1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken, bankaların sunduğu güncel oranlar ve vade sonu kazançları yakından takip ediliyor.
Bankaların güncel mevduat faizi oranları, tasarruf sahiplerinin yeniden odağına yerleşti. Faizlerdeki son güncellemelerin ardından, 1 milyon TL'sini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcıların 32 günlük vade sonunda elde edeceği getiri değişti.
Artan rekabetle birlikte bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu kazançları farklılık gösterirken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sağlayan bankaları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancını araştırmaya başladı.
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...