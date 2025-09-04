Mevduat faizleri güncellendi: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL yatırımın aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın Eylül ayı faiz kararına sayılı günler kala, bankaların mevduat faiz oranları da belirginleşti. 11 Eylül’de açıklanacak karar öncesinde yatırımcılar faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik bir yatırımın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları
Merkez Bankası’nın Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. 11 Eylül’de açıklanacak karar öncesinde piyasalar kritik bir bekleyiş içinde. Kararın hem mevduat hem de kredi faizleri üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bu gelişmeler ışığında bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi ve yatırımcıların ilgisini çekti. Peki, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik yatırımların aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları ve kazanç tabloları…