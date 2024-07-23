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Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti!

Merkez Bankası'nın temmuz ayına ilişkin politika faizi kararınıın ardından mevduat faizleri de güncellendi. İşte bankaların faiz oranları...

Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti! - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

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Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti! - Sayfa 2

PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Kararın ardından mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.

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Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti! - Sayfa 3

Merkez Bankası tarafından bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da açıkladı.

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Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti! - Sayfa 4

Buna göre, 12 Temmuz haftası itibarıyla 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34 olurken 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 oranında gerçekleşti.

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