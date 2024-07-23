Mevduat faizleri güncellendi: Asgari ücreti de geçti!
Merkez Bankası'nın temmuz ayına ilişkin politika faizi kararınıın ardından mevduat faizleri de güncellendi. İşte bankaların faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.
PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Kararın ardından mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.
Merkez Bankası tarafından bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da açıkladı.
Buna göre, 12 Temmuz haftası itibarıyla 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34 olurken 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 oranında gerçekleşti.