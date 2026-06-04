Mevduat faizleri Haziran 2026 | En yüksek faiz hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek için bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. 1 milyon TL’nin getirisi bankadan bankaya değişmekle birlikte 30 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Peki güncel oranlar ne durumda? Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar faiz veriyor? İşte güncel faiz kazanç tablosu...
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
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