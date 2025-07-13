Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar
Türk lirası mevduat faizleri yeniden yükseliş trendine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde, birçok banka müşterilerine yıllık bazda %50'nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı. Peki, 250 bin TL'lik bir birikim 32 günde ne kadar getiri sağlar?
Türk lirası tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların vadeli mevduat faiz oranları kritik seviyelere ulaştı. TCMB'nin 24 Temmuz'daki beklenen faiz kararı öncesinde, bazı bankalar %50'nin üzerinde faiz veren cazip teklifler sunuyor.
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