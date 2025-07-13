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  4. Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar

Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar

Türk lirası mevduat faizleri yeniden yükseliş trendine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde, birçok banka müşterilerine yıllık bazda %50'nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı. Peki, 250 bin TL'lik bir birikim 32 günde ne kadar getiri sağlar?

Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

Türk lirası tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların vadeli mevduat faiz oranları kritik seviyelere ulaştı. TCMB'nin 24 Temmuz'daki beklenen faiz kararı öncesinde, bazı bankalar %50'nin üzerinde faiz veren cazip teklifler sunuyor.

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Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

Peki, 250 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu?

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Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 7 bin 504 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 504 TL

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Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7 bin 52 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL

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