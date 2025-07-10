Mevduat faizleri yukarı yönlü güncellendi: 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalar temkinli seyrini sürdürüyor. Haziran ayında politika faizinin yüzde 46’da sabit tutulmasının ardından bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Bu gelişme sonrası 750 bin TL’lik mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç ve toplam getiri merak konusu oldu. İşte 2025 Temmuz güncel mevduat faizi oranlarıyla 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi…
Yüksek nakit varlığa sahip bireysel yatırımcılar, faiz artışlarının ardından yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.
Bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı çekmesi, özellikle kısa vadede risksiz kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için vadeli hesapları yeniden cazip hale getirdi. Artan faizler, güvenli yatırım arayışında olanlar için önemli bir alternatif sunuyor.
750 bin TL’lik birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç ve toplam getiri tutarları, bankaların güncel faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 750 bin TL için 32 günlük vadede sunulan en yüksek faiz oranları ve getirisi…