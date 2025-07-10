Mevduat faizleri yukarı yönlü güncellendi: 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

750 bin TL’lik birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç ve toplam getiri tutarları, bankaların güncel faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla 750 bin TL için 32 günlük vadede sunulan en yüksek faiz oranları ve getirisi…