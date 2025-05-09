Mevduat faizleri yüzde 52'ye ulaştı: En yüksek faiz hangi bankada? 100 bin TL'nin getirisi ne kadar?

Mevduatta parası olanlar ise banka banka aylık faiz getirisini merak ediyor. Peki, en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Habertürk'te yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi...