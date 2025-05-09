Mevduat faizleri yüzde 52'ye ulaştı: En yüksek faiz hangi bankada? 100 bin TL'nin getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici adımlarının ardından bankalardaki mevduat faizlerinde rekabet arttı. Bazı bankalarda TL mevduat faizi oranları yüzde 52'ye kadar çıktı. Fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcılar ''En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Peki 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 52'YE KADAR YÜKSELDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövizden TL’ye geçişi hızlandırmak için attığı adımların ardından bankaların TL mevduat faizi oranları da güncellendş. Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar çıktı.
Mevduatta parası olanlar ise banka banka aylık faiz getirisini merak ediyor. Peki, en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Habertürk'te yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi...