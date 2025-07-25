Mevduat faizlerinde düşüş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
TCMB’nin faiz indirim kararının ardından bankalarca sunulan mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanıyor. Yüzde 49’luk mevduat faiz oranı artık 32-35 gün vadede ve yeni müşteri için sunuluyor. Analistler, kurlarda bu kadar artış beklenmediğine dikkat çekerek, mevcut tabloda TL’nin cazibesini korumaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası, 24 Temmuz'da yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklenirken Merkez’in hamlesi, tahmin aralığının üst bandından gerçekleşti.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Piyasalarda dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Bu hafta başında yüzde 50 seviyesinin altına gerileyen mevduat oranlarında, TCMB’nin kararının ardından yeni düşüşler dikkat çekiyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre faiz indirimi sonrası bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
Odea Bank: %49,00
ING Bank: %49,00
TEB: %49,00
HSBC: %49,00
QNB: %48,00
Denizbank: %47,25
Akbank: %46,50
Garanti BBVA: %45,50
Ziraat Bankası: %44,00
(Not: Bankalarca ilan edilen oranlar değişiklik gösterebilir. %49’luk oranlar genellikle yeni müşterilere ve 32-35 gün vadede sunuluyor.)