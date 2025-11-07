Mevduat faizlerinde düşüş: 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından mevduat faiz oranlarında başlayan düşüş hızlandı. Geçen hafta en yüksek yüzde 43,50 olan mevduat faiz oranı, bu hafta yüzde 42,25 seviyesine düştü. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın ekim ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevduat faiz oranlarında da düşüş sürüyor.
TCMB, politika faiz oranını yüzde 39,50 seviyesine çekmiş, geçen hafta mevduat faizlerinde düşüş başlamıştı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca bu hafta sunulan faiz oranlarına bakıldığında mevduat faizlerindeki düşüşün daha da hızlandığı görüldü.