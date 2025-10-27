Mevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar
Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 39,50’ye çekmesinin ardından bankalar da mevduat oranlarını düşürdü. Geçen hafta yüzde 44,50 olan en yüksek mevduat getirisi, bu hafta yüzde 43,50 seviyesine geriledi. En yüksek mevduat oranları bu hafta hangi bankalarda? 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Mevduat yatırımcısının da dikkatle takip ettiği Merkez Bankasının faiz kararı geçen hafta belli oldu. TCMB, politika faiz oranını 100 baz puanlık düşüşle %39,50 seviyesine çekti. İki yıl sonra politika faizi %40 seviyesinin altına gerilerken, TCMB’nin ardından bankalar da mevduat oranlarını aşağı çekti.
Geçen hafta “vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın” %44,50 olan en yüksek mevduat getirisi, bu hafta %43,50 seviyesine geriledi. Birçok bankanın mevduat oranlarında 100-200 puanlık indirime gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI
27 Ekim 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:
- Denizbank: %43,50
- QNB: %43,50
- Getir Finans: %43,00
- Akbank: %42,00