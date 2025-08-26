Mevduat faizlerinde düşüş hız kesti: 500, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Haftalardır gerileyen mevduat faizlerinde düşüş hız kesti. Bu hafta bankalarda en yüksek mevduat oranı yüzde 45,00 olarak devam ediyor. Gelecek aylarda TCMB'nin politika faizinde indirimlerin sürmesi beklenirken, dikkatler ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda hareketli geçmesi beklenen eylül ayı yaklaşırken dikkatler bir yandan da faiz oranlarına çevrildi. Temmuzdaki 300 baz puanlık indirimin ardından yeni faiz indirimi beklentileri mevduat getirilerinin de gerilemesine neden oldu. Bankalarda mevduat oranları son 1 yılın en düşük seviyelerine geldi.
Piyasalarda eylül ayının ilk haftasında açıklanacak ağustos ayı enflasyonu, 11 Eylül’deki TCMB kararı öncesinde “muhtemel faiz hamlesi” hakkında daha net ipuçları verecek.
FAİZ YÜZDE 35,00'E KADAR DÜŞEBİLİR
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da yıl sonunda enflasyonun %28,5-29,5 bant aralığında bir yerde olabileceğini öngörerek Merkez Bankası'nın yılın geri kalan döneminde 800 baz puanlık bir faiz indirimi için alanının olduğunu, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inebileceğini ve 6 puanlık bir reel faizle gelecek seneye giriş yapılabileceğini öngördü.
Bu süreçte verilerin ve gelişmelerin önemli olduğunu da aktaran Hakan Aran; rezervlerindeki güçlü artış ve sanayideki daralmaya dikkat çekerek, TCMB’nin, faiz indirimi yolunda bu alanı kullanabileceğini ifade etti.
BANKALARDAKİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 26 Ağustos 2025 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” aranmaksızın bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
Akbank: %45,00
Denizbank: %45,00
Vakıfbank: %44,50
Ziraat Banaksı: %44,00
Getir Finans: %44,00
Yapı Kredi: %43,50
Alternatif Bank: %43,50
Odea Bank: %42,50
ING Bank: %41,50
TEB: %41,50
(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)