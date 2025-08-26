Mevduat faizlerinde düşüş hız kesti: 500, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

FAİZ YÜZDE 35,00'E KADAR DÜŞEBİLİR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da yıl sonunda enflasyonun %28,5-29,5 bant aralığında bir yerde olabileceğini öngörerek Merkez Bankası'nın yılın geri kalan döneminde 800 baz puanlık bir faiz indirimi için alanının olduğunu, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inebileceğini ve 6 puanlık bir reel faizle gelecek seneye giriş yapılabileceğini öngördü.

Bu süreçte verilerin ve gelişmelerin önemli olduğunu da aktaran Hakan Aran; rezervlerindeki güçlü artış ve sanayideki daralmaya dikkat çekerek, TCMB’nin, faiz indirimi yolunda bu alanı kullanabileceğini ifade etti.