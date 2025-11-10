Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte oranlar...
Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 ile beklenti altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimi için elini güçlendirdi. Böylece bankalar daha düşük mevduat oranları sunmaya başladı. Geçen hafta en yüksek yüzde 42,50 olan mevduat oranı, bu hafta yüzde 42,00 seviyesine geriledi. 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi kaç TL oldu? En yüksek mevduat oranları bu hafta hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…
Merkez Bankası’nın geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından mevduat getirilerinde yaşanan düşüş devam ediyor.
Geçen hafta açıklanan ekim ayı enflasyonunun da %2,55 ile beklenti altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimi için elini güçlendirdi. Böylece bankalar daha düşük mevduat oranları sunmaya başladı.
Geçen hafta en yüksek %42,50 olan mevduat faiz oranı, bu hafta %42,00 seviyesine geriledi. Birçok bankada da mevduat oranları %1-%2 bandında aşağı çekildi.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI
10 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:
-Denizbank: %42,00
-Akbank: %42,00
-QNB: %41,75
-Getir Finans: %41,00
-Vakıfbank: %41,50