Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte oranlar...

Merkez Bankası’nın geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından mevduat getirilerinde yaşanan düşüş devam ediyor.

Geçen hafta açıklanan ekim ayı enflasyonunun da %2,55 ile beklenti altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimi için elini güçlendirdi. Böylece bankalar daha düşük mevduat oranları sunmaya başladı.