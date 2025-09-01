Mevduat faizlerinde gözler 3 Eylül’de: 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Piyasalarda eylülün ilk haftası başladı. 3 Eylül’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri merakla bekleniyor. AA Finans tarafından yapılan ankete göre aylık TÜFE’nin yüzde 1,79 ve yıllık enflasyonun yüzde 32,63 olabileceği öngörülüyor.