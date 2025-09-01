Mevduat faizlerinde gözler 3 Eylül’de: 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
3 Eylül çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Enflasyon, TCMB’nin faiz kararına doğrudan etki ettiği için mevduat tarafında da takip ediliyor. Birçok bankanın bu hafta başında mevduat faiz oranlarını 0,50-1,00 baz puan aşağı çektiği görüldü. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda eylülün ilk haftası başladı. 3 Eylül’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri merakla bekleniyor. AA Finans tarafından yapılan ankete göre aylık TÜFE’nin yüzde 1,79 ve yıllık enflasyonun yüzde 32,63 olabileceği öngörülüyor.
İnfo Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Ağustosta enflasyonda aylık %1,55 ve yıllık %32,32 artış bekliyoruz. Enflasyon eğilimindeki düşüş ile birlikte yıllık bazda TÜFE beklentimizi %29,8’e revize ediyoruz” denildi.
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ağustosta yüzde 1,69 artış beklentisi öne çıkmıştı. Tahminlerden daha düşük gelecek enflasyon verisinin 11 Eylül’deki kritik faiz kararı öncesinde Merkez Bankası'nın elini güçlendireceği ve piyasalarda olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.