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  4. Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste

Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite koşulları, vadeli mevduat faizlerini şekillendirmeye devam ediyor. Birikimlerini Türk lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise en yüksek faiz oranını sunan bankaları yakından izliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları ile 1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 1

Mevduat faiz oranlarındaki güncellemeler, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimlerini Türk lirası vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek veya dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen tasarruf sahipleri, en yüksek mevduat faizini sunan bankaları araştırıyor. Bankalar arasındaki faiz rekabeti sürerken, özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki mevduatlar için sunulan cazip oranlar dikkat çekiyor.

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Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 2

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç tablosu...

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Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

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Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 4

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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