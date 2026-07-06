Mevduat faizlerinde güncel tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste

Mevduat faiz oranlarındaki güncellemeler, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimlerini Türk lirası vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek veya dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen tasarruf sahipleri, en yüksek mevduat faizini sunan bankaları araştırıyor. Bankalar arasındaki faiz rekabeti sürerken, özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki mevduatlar için sunulan cazip oranlar dikkat çekiyor.