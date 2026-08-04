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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar...

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 33 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti. İşte detaylar...

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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 4

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

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