Mevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisi
TCMB’nin faiz artışının ardından piyasa fonlamasının ağırlıklı olarak %49’dan gerçekleşmesi, bankalarda mevduat faizlerini hızla yüzde 50,00 ve üzerine taşıdı. Bugün 3 bankada düşük tutarlı mevduatlar için oranlar yüzde 52’ye kadar yükseldi. Gelinen noktada en yüksek oranlar hangi bankalarda? 100 bin TL, 250 bin TL ve 500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu? Mevduat sahipleri paralarını bağlarken hangi unsurlara dikkat etmeli? İşte detaylar...
Mevduat faizlerinde son dönemde yaşanan yükseliş ivmesi devam ediyor. TCMB’nin son faiz artışının ardından piyasa fonlamasının da ağırlıklı olarak %49,00 seviyesinden gerçekleşmesi, bankalarda mevduat faizlerini hızla %50,00 ve üzerine taşıdı.
KÜÇÜK MEVDUATA YÜKSEK ORAN
30 Nisan itibarıyla en yüksek oranlara bakıldığında, özellikle düşük tutardaki mevduatlarda faiz rekabeti dikkat çekiyor. 3 bankada 250 bin TL’ye kadar olan mevduatlarda %52 faiz oranı öne çıkıyor. 4 banka ise aynı tutarda mevduat için oranlarını %50,00 seviyesine kadar yükseltti.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI
-Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00
-Anadolubank Renkli Hesap: %52,00
-ON Dijital On Plus: %52,00 (249 bin 999 TL’ye kadar)
-Odea Bank Oksijen Hesap: %50,00