Mevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisi

KÜÇÜK MEVDUATA YÜKSEK ORAN

30 Nisan itibarıyla en yüksek oranlara bakıldığında, özellikle düşük tutardaki mevduatlarda faiz rekabeti dikkat çekiyor. 3 bankada 250 bin TL’ye kadar olan mevduatlarda %52 faiz oranı öne çıkıyor. 4 banka ise aynı tutarda mevduat için oranlarını %50,00 seviyesine kadar yükseltti.