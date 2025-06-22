  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar

Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar

Mevduat faiz oranlarındaki güncel gelişmeler yatırımcıların gündeminde. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre aylık kazançlarını merak ediyor. Peki, 1 milyon 500 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte, güncel faiz oranlarına göre 1.5 milyon TL’nin aylık kazancı

Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün açıkladığı faiz kararında, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş olasılığı da azalmış oldu.

1 | 17
Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

Son haftalarda bazı bankalarda mevduat faizlerinde küçük oranlı düşüşler görülse de, faiz oranları hâlâ son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

2 | 17
Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

Peki, 1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar

3 | 17
Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz oranı:%38

Net kazanç:42.476.71 TL

Vade sonu tuttar:1.542.476.71

4 | 17