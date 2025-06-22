Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün açıkladığı faiz kararında, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş olasılığı da azalmış oldu.