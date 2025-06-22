Mevduat faizlerinde rekor seviye: 1 milyon 500 bin TL’nin getirisi arttı! İşte banka banka oranlar
Mevduat faiz oranlarındaki güncel gelişmeler yatırımcıların gündeminde. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre aylık kazançlarını merak ediyor. Peki, 1 milyon 500 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte, güncel faiz oranlarına göre 1.5 milyon TL’nin aylık kazancı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün açıkladığı faiz kararında, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, özellikle mevduat yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. Böylece, kısa vadede mevduat faizlerinde düşüş olasılığı da azalmış oldu.
Son haftalarda bazı bankalarda mevduat faizlerinde küçük oranlı düşüşler görülse de, faiz oranları hâlâ son 6 haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinde kalmaya devam ediyor.