Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor?
Mevduat faizlerinde bankaların güncel oranları netleşti. 1 milyon TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırıyor. Faizlerin yüzde 44 seviyesine kadar yükselmesi dikkat çekerken, bankalara göre net kazanç ve vade sonunda elde edilecek toplam tutar da değişiyor. İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getiri tablosu...
Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu güncel oranları yakından takip ediyor. Peki, hangi bankalar daha yüksek faiz veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede net faiz getirisi ne kadar oluyor? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları, aylık kazanç tutarları ve vade sonunda elde edilecek toplam para...
Alternatifbank
Faiz oranı: %44,00
32 günlük net kazanç: 31.824,66 TL
Vade sonu toplam tutar:1.031.824,66 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44,00
32 günlük net kazanç: 31.824,66 TL
Vade sonu toplam tutar: 1.031.824,66 TL