Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor?

Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu güncel oranları yakından takip ediyor. Peki, hangi bankalar daha yüksek faiz veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede net faiz getirisi ne kadar oluyor? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları, aylık kazanç tutarları ve vade sonunda elde edilecek toplam para...