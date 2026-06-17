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  4. Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi desteklemeye yönelik adımlarının ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Bankalar arasında değişiklik göstermekle birlikte mevduat faizleri yüzde 45'in üzerine çıkarken, 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin sağlayacağı kazanç da merak ediliyor. İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

CEPTETEB

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Not: Marifetli Hesap

Bilgi: %45 faiz oranı 90 güne kadar geçerlidir ve sonrasında devam faizi uygulanır.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

ODEA

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Not: Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Bilgi: 7.500 - 22.000.000 TL arası bakiyelerde %45 faiz fırsatı

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Not: ON Plus

Bilgi: ON Plus'a katıl, 1.000.000 TL'ye kadar %45 faiz oranından yararlan

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: %42,50

Net Getiri: 30.740 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL

Not: Vadeli TL Hesap

Bilgi: Yeni müşterilere özel 32 gün vadede %42,50 faiz fırsatı

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