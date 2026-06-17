Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi desteklemeye yönelik adımlarının ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Bankalar arasında değişiklik göstermekle birlikte mevduat faizleri yüzde 45'in üzerine çıkarken, 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin sağlayacağı kazanç da merak ediliyor. İşte detaylar...
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Not: Marifetli Hesap
Bilgi: %45 faiz oranı 90 güne kadar geçerlidir ve sonrasında devam faizi uygulanır.
ODEA
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Not: Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Bilgi: 7.500 - 22.000.000 TL arası bakiyelerde %45 faiz fırsatı
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Not: ON Plus
Bilgi: ON Plus'a katıl, 1.000.000 TL'ye kadar %45 faiz oranından yararlan