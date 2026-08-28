Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Birikimlerini korumak ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesaplarının güncel getirilerini yakından takip ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli hesaplar için sunduğu faiz ve kâr payı oranları farklılık gösterirken, 1 milyon TL'lik birikimin vade sonunda elde edeceği net kazanç da bankadan bankaya değişiyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
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Ziraat Katılım'da yüzde 36 kâr payı oranıyla net kazanç 21.179 TL olurken vade sonu bakiye 1.021.179 TL'ye ulaşıyor.
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Halkbank'ta yüzde 35 faiz oranıyla net kazanç 25.315 TL, vade sonu bakiye ise 1.025.315 TL olarak hesaplanıyor.
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