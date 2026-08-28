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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Birikimlerini korumak ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesaplarının güncel getirilerini yakından takip ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli hesaplar için sunduğu faiz ve kâr payı oranları farklılık gösterirken, 1 milyon TL'lik birikimin vade sonunda elde edeceği net kazanç da bankadan bankaya değişiyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

Ziraat Katılım'da yüzde 36 kâr payı oranıyla net kazanç 21.179 TL olurken vade sonu bakiye 1.021.179 TL'ye ulaşıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

Halkbank'ta yüzde 35 faiz oranıyla net kazanç 25.315 TL, vade sonu bakiye ise 1.025.315 TL olarak hesaplanıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

TEB ve CEPTETEB'de yüzde 44 faiz oranıyla net kazanç 27.472 TL seviyesinde bulunuyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

Yapı Kredi'de yüzde 43 faiz oranıyla net kazanç 27.785 TL olurken, Enpara ve İş Bankası'nda yüzde 38,5 faiz oranıyla net kazanç 27.846 TL olarak hesaplanıyor.

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