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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre farklılıklar gösteriyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Yapı Kredi, TEB, DenizBank, Fibabanka, ING ve Akbank'ın net kazanç tutarları netleşti. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 21.816,10 TL net kazanç.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

Yapı Kredi Sınırsız Hesap

Yıllık yüzde 40,25 faiz oranıyla 25.983,42 TL net kazanç.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

ON Plus

Yıllık yüzde 42,5 faiz oranıyla 26.053,55 TL net kazanç.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

QNB Kazandıran Günlük Hesap

Yıllık yüzde 42 faiz oranıyla 26.204,95 TL net kazanç.

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