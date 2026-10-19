Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre farklılıklar gösteriyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Yapı Kredi, TEB, DenizBank, Fibabanka, ING ve Akbank'ın net kazanç tutarları netleşti. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
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