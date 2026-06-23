Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Yıllık yüzde 45 faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL'lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi yaklaşık 30 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.

Ancak stopaj oranları ve bankaların kampanya şartları bu tutarı değiştirebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, en yüksek getiriyi elde etmek için güncel faiz oranlarını karşılaştırarak karar veriyor.