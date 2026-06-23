Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'nı (TL) desteklemeye yönelik adımlarından sonra mevduat faizleri yüksek seviyelerini korumayı sürdürüyor. Bankalar arasında değişiklik göstermekle birlikte mevduat faizleri yüzde 45'in üzerine çıkarken, 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin getirisi merak ediliyor. İşte detaylar...
Mevduat faizlerinin yüksek seviyesini koruması, yatırımcıların özellikle kısa vadeli ve risksiz getirili araçlara yönelimini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından, bankalarda mevduat faizlerinin yüzde 45'in üzerine çıkması dikkat çekti. Bu durum, 1 milyon TL gibi birikimlerin 32 günlük vadede sağlayacağı kazancı yeniden gündeme taşıdı.
TCMB FAİZİ SABİT TUTTU
Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37 seviyesinde değiştirmedi. Açıklamada, kredi ve mevduat piyasalarındaki olası dalgalanmalara karşı gerektiğinde ek makroihtiyati adımların devreye alınabileceği vurgulandı. Ayrıca likidite koşullarının yakından izleneceği ve gerekli araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.
Ekonomi çevreleri ise küresel gelişmeler ile enerji fiyatlarındaki oynaklığın, para politikası üzerindeki etkisini sürdürdüğüne dikkat çekiyor.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR
Bankalar, özellikle kısa vadeli mevduatlarda yatırımcılara yüzde 45'e yaklaşan, bazı durumlarda ise bunu aşan oranlar sunuyor. Bankalara göre değişen bu faiz seviyeleri, risksiz getiri arayan tasarruf sahiplerinin mevduata yönelmesini destekliyor.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Yıllık yüzde 45 faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL'lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi yaklaşık 30 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.
Ancak stopaj oranları ve bankaların kampanya şartları bu tutarı değiştirebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, en yüksek getiriyi elde etmek için güncel faiz oranlarını karşılaştırarak karar veriyor.