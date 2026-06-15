Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından bankaların mevduat faiz yarışı kızıştı. Faiz oranları yüzde 46'ya kadar çıkarken, 1 milyon TL birikimi olanlar için banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu netleşti. İşte banka banka mevduat faizi listesi...
İşte bankaların sunduğu en yüksek seçenekler dikkate alınarak güncellenen banka banka mevduat faizi oranları...
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ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
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