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  4. Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından bankaların mevduat faiz yarışı kızıştı. Faiz oranları yüzde 46'ya kadar çıkarken, 1 milyon TL birikimi olanlar için banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu netleşti. İşte banka banka mevduat faizi listesi...

Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

İşte bankaların sunduğu en yüksek seçenekler dikkate alınarak güncellenen banka banka mevduat faizi oranları...

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Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

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Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

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Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 846 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 846 TL

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