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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Mevduat faizlerindeki yüksek seyir devam ederken bankaların 32 günlük vadeli hesap kampanyaları da güncellendi. Peki 1 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net getiriler...

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Odea – Yeni Müşterilere Özel

Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.813 TL

Odea'nın yeni müşterilere sunduğu kampanya kapsamında 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin 813 TL olarak hesaplanıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

Akbank

Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.798 TL

Akbank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabında yüzde 42 faiz oranıyla 1 milyon TL'nin net getirisi 30 bin 798 TL seviyesinde bulunuyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

Garanti BBVA

Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 29.695 TL

Garanti BBVA'nın yüzde 41,5 faiz oranıyla sunduğu 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin net kazancı 29 bin 695 TL oluyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

Yapı Kredi Sınırsız Hesap TL

Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL

Yapı Kredi'nin Sınırsız Hesap TL ürünü kapsamında yüzde 43,5 faiz oranıyla 32 günlük net getiri 28 bin 113,58 TL olarak hesaplanıyor.

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