Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Mevduat faizlerindeki yüksek seyir devam ederken bankaların 32 günlük vadeli hesap kampanyaları da güncellendi. Peki 1 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net getiriler...
Odea – Yeni Müşterilere Özel
Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.813 TL
Odea'nın yeni müşterilere sunduğu kampanya kapsamında 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin 813 TL olarak hesaplanıyor.
Akbank
Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.798 TL
Akbank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabında yüzde 42 faiz oranıyla 1 milyon TL'nin net getirisi 30 bin 798 TL seviyesinde bulunuyor.
Garanti BBVA
Vade: 32 Gün
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 29.695 TL
Garanti BBVA'nın yüzde 41,5 faiz oranıyla sunduğu 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin net kazancı 29 bin 695 TL oluyor.