Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
2026'da mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Bankalar, 32 günlük TL vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap kampanyalarında güncellemeler yaptı. 1 milyon TL'sini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel faiz oranlarını ve vade sonunda elde edilecek getirileri araştırıyor. Mevduat kazançları; banka, hesap türü, faiz oranı ve vade süresine göre değişiyor. İşte bankaların 1 milyon TL için sunduğu güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük getiri fırsatları...
GÜNLÜK KAZANDIRAN HESAPLARDA EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI
Günlük faiz getirisi sunan hesaplarda en yüksek oranlar yüzde 47 seviyelerine kadar çıkıyor.
DenizBank – Kaptan Hesap: %44,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.606,53 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: %44 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.734,54 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: %43,5 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.113,58 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap: %43,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.026.996,73 TL