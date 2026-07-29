Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 33 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.
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