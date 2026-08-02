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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik yüksek faiz kampanyalarıyla tasarruf sahiplerini cezbetmeye çalışırken, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi de bankadan bankaya değişiyor. Günlük faiz işleyen hesaplar ise esnek kullanım avantajıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte banka banka kazanç tablosu...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Odea Bank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap

Faiz oranı: %46

Net kazanç: 33.813 TL

Vade sonu tutarı: 1.033.813 TL

Yeni müşterilere özel kampanyada 7.500 TL ile 22 milyon TL arasındaki bakiyeler için 1-100 gün boyunca yüzde 46 faiz uygulanıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz oranı: %41

Net kazanç: 30.054 TL

Vade sonu tutarı: 1.030.054 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

Garanti BBVA – e-Vadeli Hesap

Faiz oranı: %41

Net kazanç: 29.332 TL

Vade sonu tutarı: 1.029.332 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

Fibabanka – TL Kiraz Hesap

Faiz oranı: %47'ye varan hoş geldin faizi

Net kazanç: 28.512 TL

Vade sonu tutarı: 1.028.512 TL

Teklif, görüntülü bankacılık üzerinden yeni müşteri olanlar için geçerli.

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