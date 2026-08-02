Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik yüksek faiz kampanyalarıyla tasarruf sahiplerini cezbetmeye çalışırken, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi de bankadan bankaya değişiyor. Günlük faiz işleyen hesaplar ise esnek kullanım avantajıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte banka banka kazanç tablosu...
Odea Bank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 33.813 TL
Vade sonu tutarı: 1.033.813 TL
Yeni müşterilere özel kampanyada 7.500 TL ile 22 milyon TL arasındaki bakiyeler için 1-100 gün boyunca yüzde 46 faiz uygulanıyor.
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 30.054 TL
Vade sonu tutarı: 1.030.054 TL
Garanti BBVA – e-Vadeli Hesap
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 29.332 TL
Vade sonu tutarı: 1.029.332 TL