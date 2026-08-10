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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenlerin yakından takip ettiği faiz oranları güncellendi. Bankaların sunduğu oranlar yüzde 47 seviyesine kadar yükselirken, 1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç bankadan bankaya önemli farklılık gösteriyor. İşte banka banka kazanç tablosu...

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Vakıf Katılım

*Kâr payı oranı: Yüzde 40,47

*Net kazanç: 29.690 TL

*Vade sonu bakiye: 1.029.690 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

GetirFinans

*Faiz oranı: Yüzde 44

*Net kazanç: 29.734 TL

*Vade sonu bakiye: 1.029.734 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

Halkbank

*Faiz oranı: Yüzde 35

*Net kazanç: 25.315 TL

*Vade sonu bakiye: 1.025.315 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

Akbank

*Faiz oranı: Yüzde 41,5

*Net kazanç: 30.016 TL

*Vade sonu bakiye: 1.030.016 TL

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