Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenlerin yakından takip ettiği faiz oranları güncellendi. Bankaların sunduğu oranlar yüzde 47 seviyesine kadar yükselirken, 1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç bankadan bankaya önemli farklılık gösteriyor. İşte banka banka kazanç tablosu...
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Vakıf Katılım
*Kâr payı oranı: Yüzde 40,47
*Net kazanç: 29.690 TL
*Vade sonu bakiye: 1.029.690 TL
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